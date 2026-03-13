In Italia, circa 300mila persone hanno deciso di ripartire a piedi visitando i borghi abbandonati, secondo l’indagine

Paesi svuotati, servizi che spariscono, uffici postali che chiudono, strade che si sgretolano, scuole senza alunni né maestre, giovani che partono. L’Italia delle Aree Interne è una terra dimenticata, prima di tutto dalla politica che nel contestato Piano Strategico Nazionale ha addirittura evocato l’eutanasia di parte di queste zone. Allora ben vengano i pellegrini, un esercito di camminatori che proprio tra borghi e aree montane posano i loro passi e, a ritmo lento, portano attenzione e una (poi non così piccola) economia in luoghi altrimenti depressi. Ce lo racconta la nona edizione del dossier "Italia, Paese di Cammini" realizzato da Terre di mezzo Editore e presentato alla fiera Fa’ la cosa giusta! di Milano: il 2025 è stato l'anno del grande balzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’Italia dimenticata riparte a piedi: 300mila camminatori nei borghi abbandonati

