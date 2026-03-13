L'Iran replica a Trump | Nessuno può escluderci dai Mondiali Decide la FIFA non un singolo paese

L'Iran risponde a Donald Trump affermando che nessuno può escluderla dai Mondiali 2026 e sottolinea che la decisione spetta esclusivamente alla FIFA, non a un singolo paese. La nazionale iraniana si pronuncia sulla questione, difendendo il proprio diritto di partecipare alla competizione internazionale. La replica è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

La nazionale iraniana replica alle parole di Donald Trump e difende il diritto di partecipare ai Mondiali 2026. "Decide la FIFA, non un singolo paese": la federazione Teheran ricorda di essersi qualificata sul campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

