L'Iran non si arrende | vendicheremo i martiri Ucciso un soldato francese la guerra rischia di estendersi

L'Iran ha dichiarato che non si arrenderà e promette di vendicare i martiri. Un soldato francese è stato ucciso durante un attacco alla base di Erbil, nello stesso momento in cui i militari italiani hanno deciso di ritirarsi dall'Iraq. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con il rischio che il conflitto possa estendersi ulteriormente.

I militari italiani andranno via dall'Iraq dopo l'attacco alla base di Erbil, un soldato francese è morto a causa di un attacco nella stessa zona. Trump non sa come uscirne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri. Paesi vicini sono amici, chiudere le basi Usa”La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su...

