L'Iran non si arrende | vendicheremo i martiri Ucciso un soldato francese la guerra rischia di estendersi
L'Iran ha dichiarato che non si arrenderà e promette di vendicare i martiri. Un soldato francese è stato ucciso durante un attacco alla base di Erbil, nello stesso momento in cui i militari italiani hanno deciso di ritirarsi dall'Iraq. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con il rischio che il conflitto possa estendersi ulteriormente.
I militari italiani andranno via dall'Iraq dopo l'attacco alla base di Erbil, un soldato francese è morto a causa di un attacco nella stessa zona. Trump non sa come uscirne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Iran, la guerra in diretta: ucciso soldato francese a Erbil, Macron: “Inaccettabile”, Usa: “Teheran sta piazzando mine ad Hormuz”
Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri. Paesi vicini sono amici, chiudere le basi Usa”La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su...
USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio
Contenuti utili per approfondire L 8217 Iran non si arrende vendicheremo...
Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, l'Iran si scusa con i paesi vicini: Non vi colpiremo se non ci attaccate. A Dubai aeroporto chiuso per alcune ore; L'Iran: 'Non ci arrenderemo mai' e si scusa con i Paesi del Golfo. Trump valuta le truppe; La guerra di Supremazia regionale di Israele non finirà con l’Iran; L'Iran non si arrende, bombardamenti incrociati con Israele.
Iran, Trump annuncia la vittoria ma Teheran non si arrende e Israele continua a bombardare il LibanoDonald Trump ha dichiarato che la guerra è molto completa, praticamente e che le operazioni stanno procedendo più velocemente del previsto ... globalist.it
Iran: Trump, si scusa e arrende. Non più bullo ma perdenteUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Maurizio Belpietro a #drittoerovescio sulla guerra in Iran e sugli effetti sull'economia italiana e degli altri Paesi europei - facebook.com facebook
#piazzapulita Guerra in Iran, Serra: "Tutte le guerre sono di merda, ma questa lo è particolarmente". x.com