L'Iran non si arrende | vendicheremo i martiri Ucciso un soldato francese la guerra rischia di estendersi

L'Iran ha dichiarato che non si arrenderà e promette di vendicare i martiri. Un soldato francese è stato ucciso durante un attacco alla base di Erbil, nello stesso momento in cui i militari italiani hanno deciso di ritirarsi dall'Iraq. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con il rischio che il conflitto possa estendersi ulteriormente.