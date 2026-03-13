Liquami abbandonati dopo il lavaggio di una betoniera due persone denunciate per gestione illecita di rifiuti

Due persone sono state denunciate per aver abbandonato liquami dopo il lavaggio di una betoniera, un episodio che riguarda la gestione illecita di rifiuti. Il nucleo carabinieri forestale di Lanciano ha continuato le verifiche, rafforzando l’azione di contrasto ai reati ambientali. Le indagini sono ancora in corso e mirano a chiarire le responsabilità in questa vicenda.

Il controllo dei carabinieri forestali è scattato dopo la segnalazione di un cittadino: nei guai il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo e l’autista del veicolo, autore materiale dell’abbandono Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte del nucleo carabinieri forestale di Lanciano.?L’indagine è scaturita dalla segnalazione di un privato cittadino alla centrale operativa 112 di Lanciano, che indicava un episodio di abbandono di rifiuti costituiti da reflui derivanti dal lavaggio di una betoniera.?I militari, a seguito di tempestivi accertamenti e grazie all’analisi di riprese video, sono riusciti a risalire con precisione al mezzo d'opera coinvolto e a ricostruire la dinamica dell'illecito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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