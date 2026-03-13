Su LinkedIn, molti utenti cercano di migliorare la visibilità dei loro post. Una guida breve spiega come aumentare le visualizzazioni e quali errori evitare. Viene illustrato cosa fare e cosa non fare per ottenere risultati migliori senza ricorrere a tecniche complicate o strategie troppo elaborate. La finalità è aiutare a rendere i contenuti più visibili senza complicazioni.

Ecco una mini guida su come aumentare le visualizzazioni su LinkedIn ai propri post e gli errori da non commettere. Affinché i propri followers possano vedere il tuo post sul loro e interagire con esso (cliccare su link, rispondere a un sondaggio, partecipare a una discussione, ecc.). Altrimenti la loro pubblicazione resta vana. – Dimostrare agli algoritmi di LinedIn che siamo attivi sulla piattaforma, per esempio interagendo con gli altri utenti poco prima e per circa un’oretta dopo la pubblicazione. – Utilizzare formati che facciano in modo che l’utente si soffermi sul post più tempo (come caroselli di immagini o documenti in Pdf). – Taggare utenti attinenti al post e che portino impression;– Cercare di ottenere commenti più che Like, invitando i followers a commentare. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - LinkedIn: come aumentare le visualizzazioni dei post?

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