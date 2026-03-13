L’infrastruttura che sostiene le Olimpiadi invernali include cabinovie, bacini artificiali e cannoni sparaneve, mentre molte reti viabilistiche sono ancora da completare. Si stima che ogni giorno vengano utilizzati circa 35 milioni di litri d’acqua per la neve artificiale. La presenza di queste strutture e risorse rappresenta un elemento fondamentale per lo svolgimento dei giochi, anche se alcune componenti risultano incomplete o in fase di realizzazione.

Ci sono le cabinovie, i bacini artificiali, i cannoni sparaneve. E poi le reti viabilistiche ( tante ancora da portare a termine ). E, dato che si parla delle Olimpiadi di Milano-Cortina – ancora in corso, con le paralimpiadi – il budello della località ampezzana (pista da bob, in senso improprio, o sliding centre, quando vogliamo sentirci meno provinciali). Sono le infrastrutture che appaiono in tv, quelle subito visibili, o che finiscono sui giornali. Eppure c’è un’infrastruttura di cui nessuno parla mai e la cui definizione le calza perfettamente: l’acqua. Sì, perché senza l’acqua, in tempi in cui l’innevamento artificiale è sempre più necessario, non ci sarebbero i Giochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’infrastruttura “scomparsa” che tiene in piedi le Olimpiadi, 35 milioni di litri d’acqua al giorno: “Serve un altro modello per la montagna”

Articoli correlati

A Pisa 10 milioni di litri d'acqua dai fontanelli: "Risparmiati 2,8 milioni di euro"Pisa, 23 febbraio 2026 - Bere l’acqua della rete pubblica è un gesto semplice, che accompagna la quotidianità di un numero sempre maggiore di...

L’acqua dei fontanelli 1,6 milioni di litri erogati in un annoUn milione e mezzo di litri d’acqua erogati dai fontanelli della Lucchesia, per un risparmio di 440mila euro, 39 tonnellate di plastica in meno...

Contenuti e approfondimenti su L'infrastruttura scomparsa che tiene in...

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la tecnologia dietro al successoLogistica e trasporti: il nuovo sistema di gestione coordina la mobilità di oltre 80.000 80.000 figure chiave delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 , tra delegati, atleti e personale operativo ... bitmat.it

Milano Cortina 2026, dietro le Olimpiadi invernali una maxi infrastruttura digitale. Ecco come funzionaDai countdown per l’inizio delle gare fino alle app per l’acquisto dei biglietti. Passando per logistica, sicurezza e monitoraggio delle performance. Dietro le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c’è ... milanofinanza.it