L' incidente alle porte di Raffadali | 71enne fuori pericolo ricostruita la dinamica dello scontro fra auto

Un uomo di 71 anni di Raffadali è rimasto gravemente ferito ieri mattina in un incidente stradale avvenuto in contrada Buaggimi, vicino a un ingrosso di bevande e a un distributore di carburante Q8. La dinamica dello scontro tra due auto è stata ricostruita, e il settantunenne è ora fuori pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

A invadere la corsia opposta, sbattendo con la vettura guidata dal pensionato, è stata la Fiat Stilo condotta dal tunisino 53enne È fuori pericolo di vita il settantunenne di Raffadali che ieri mattina è rimasto gravemente ferito a causa dell'incidente stradale verificatosi in contrada Buaggimi, nei pressi di un noto ingrosso di bevande e del distributore di carburante Q8. L'uomo, ritenuto in gravi condizioni, è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è ricoverato. L'anziano era alla guida della Fiat Tipo che s'è scontrata con una Fiat Stilo condotta da un tunisino 53enne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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