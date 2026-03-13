L’inchiesta sul bombardamento della scuola di Minab

Un’indagine interna ha confermato che i militari statunitensi sono responsabili del bombardamento della scuola a Minab. Le verifiche sono state condotte da autorità militari e hanno portato alla conferma di tali responsabilità. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze dell’evento. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità coinvolte.

Il 28 febbraio la scuola elementare Shajarah Tayyebeh è stata colpita per un errore nella valutazione del bersaglio commesso dall’esercito statunitense, che in quel momento stava cercando di distruggere una vicina base iraniana di cui la struttura della scuola aveva fatto parte in passato. Secondo fonti a conoscenza dell’inchiesta, gli ufficiali del comando centrale degli Stati Uniti hanno generato le coordinate per l’attacco usando vecchi dati forniti dalla Defense intelligence agency (Dia). Le fonti hanno sottolineato che le conclusioni dell’indagine sono provvisorie e ci sono seri interrogativi sulla mancata verifica delle informazioni ormai superate. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’inchiesta sul bombardamento della scuola di Minab Articoli correlati Iran, inchiesta choc dell'esercito americano: «Gli Usa dietro la strage della scuola femminile di Minab»Potrebbe esserci la mano statunitense dietro la strage che sabato scorso ha sconvolto la città di Minab, nell'Iran meridionale. Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Gli inquirenti militari americani ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili della strage alla scuola femminile Shajaba Tayyiba di... Reporter Presses Trump on Iran School Bombing #IranWar #Trump #breakingnews #lamonttyson Contenuti e approfondimenti su L'inchiesta sul bombardamento della... Temi più discussi: Guerra Iran, raid su scuola Minab forse causato da uso dati obsoleti; Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: Probabile responsabilità degli Stati Uniti; Strage di bambine nella scuola di Minab: errore umano o intelligenza artificiale dietro il missile Tomahawk; Inchiesta sulla strage della scuola in Iran: Probabile responsabilità Usa. Strage di bambine nella scuola di Minab: errore umano o intelligenza artificiale dietro il missile TomahawkIl Pentagono si è basato su informazioni vecchie. Possibile anche un ruolo delle nuove risorse tecnologiche dell’IA ... ilsole24ore.com Attacco a Minab, l'Onu sollecita un'indagine rapida sugli episodiL'attacco a una scuola femminile a Minab ha provocato molte vittime: l'Onu chiede agli Stati Uniti un'inchiesta rapida e trasparente mentre le responsabilità restano non chiarite ... notizie.it È stato un missile americano a colpire la scuola di Minab in Iran dove sono morte 168 bambine lo scorso 28 febbraio. Ma dal presidente non sono arrivate scuse. A cura del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato - facebook.com facebook #piazzapulita Sabato 28 febbraio. Sono passate due ore dall’inizio degli attacchi in Iran quando a Minab, nel sud del Paese, una scuola elementare accanto a una base navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, viene colpita. x.com