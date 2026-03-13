Un imprenditore che gestisce un’attività a Koh Lipe, nell’arcipelago thailandese delle Tarutao, ha segnalato una diminuzione consistente dei turisti, paragonando la situazione alla primavera del 2020, durante la prima ondata di Covid. La sua testimonianza si riferisce ai mesi invernali e primaverili, quando l’isola solitamente registra il massimo afflusso di visitatori, ma quest’anno si osserva una flessione significativa.

Cesena, 13 marzo 2026 – A Koh Lipe, piccola e meravigliosa isola nell’arcipelago thailandese delle Tarutao, vicino al confine malese, i mesi invernali e primaverili (fino all’ultimo scorcio di aprile) rientrano, per definizione, nella cosiddetta ‘alta stagione’. Sarebbero queste, dunque, le settimane ideali per ammirare gli incantevoli lidi di Sunset Beach (Hat Pramong), Sunrise Beach (Hat Chao Ley) e Pattaya Beach e andare alla scoperta di quei fondali in cui, secondo gli studiosi, vive il 25% delle specie di pesci tropicali di tutto il mondo. “Sarebbero”, appunto, se non fosse arrivato anche qui l’eco dei raid che hanno scatenato il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’imprenditore in Thailandia: “Sempre meno turisti, mi sembra di rivivere la primavera Covid del 2020”

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