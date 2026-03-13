Ezio Greggio ha inviato un video messaggio ai cittadini di Limbiate per il torneo dedicato a Luca Attanasio. Nel filmato, l’attore e conduttore si rivolge direttamente al pubblico, partecipando così alla cerimonia commemorativa. Il messaggio, visibile sui social, è stato condiviso per ricordare la figura di Attanasio attraverso l’intervento di una personalità nota nel mondo dello spettacolo.

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© Ilnotiziario.net - Limbiate, video messaggio di Ezio Greggio per il torneo in memoria di Luca Attanasio

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