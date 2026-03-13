' L' Illuminismo settecentesco' negli studi di Sandro Cardinali | pomeriggio di riflessione

L’associazione ‘Amici della biblioteca Ariostea’ e il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Ferrara organizzano un appuntamento il 17 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. L’evento è dedicato allo studio dell’Illuminismo settecentesco, con un focus sui lavori di Sandro Cardinali. La giornata prevede un momento di approfondimento e discussione sui temi legati a questo periodo storico.

L'associazione ‘Amici della biblioteca Ariostea’, in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Ferrara, organizza per martedì 17 (ore 17), presso la sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara, un pomeriggio di studio e di riflessione su alcuni temi settecenteschi che furono particolarmente approfonditi nella ricerca e nell'insegnamento del compianto professor Sandro Cardinali, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l'ateneo ferrarese. Saranno ricordate e criticamente rivisitate questioni legate al rapporto fra etica e politica, scienza, arte e società nell'età dell'Illuminismo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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