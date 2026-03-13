Ogni anno in Italia, circa 3,5 milioni di persone sono colpite da disturbi alimentari come anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata, con una prevalenza del 70% tra giovani. Recentemente, si è svolto un flash mob chiamato

di Gaia Papi Anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata colpiscono ogni anno in Italia circa 3,5 milioni di persone, con il 70% dei casi tra ragazzi e ragazze. Cresce anche l’incidenza tra i maschi e si osserva un’età di esordio dei sintomi sempre più precoce. Ecco che in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, l’ Asl Toscana Sud Est organizza iniziative di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, patologie complesse in aumento soprattutto tra adolescenti e giovani. La rete clinica aziendale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, coordinata dalla dottoressa Valentina Bruchi, ha predisposto eventi sul territorio aretino per informare i cittadini sui servizi Asl e raccontare esperienze di chi ha affrontato e superato i disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lilla, il fiocchetto della rinascita. Educazione alimentare e flash mob. Il faro che fa luce sull’anoressia

