Liliana Resinovich rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli

Nel corso di una perquisizione effettuata ad aprile 2025 nell'abitazione di Sebastiano Visintin, arrotino di professione, sono state trovate tracce di zirconio sulle scarpe. Questa sostanza, secondo le analisi, è stata utilizzata dal marito di Liliana Resinovich per affilare i coltelli. La ricerca si è concentrata anche sul suo laboratorio, che si trova all’interno della stessa casa.

Nell'aprile 2025 era stata perquisita la casa di Visintin, dove svolgeva l'attività di arrotino: circa settecento tra coltelli e forbici erano stati prelevati dalla polizia e sono ora sottoposti a comparazioni scientifiche Potrebbe emergere una nuova pista nelle indagini sulla morte di Lilian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli Articoli correlati Leggi anche: Caso Resinovich, spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana: è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli Approfondimenti e contenuti su Liliana Resinovich Temi più discussi: Omicidio di Liliana Resinovich, sulle scarpe trovate tracce di zirconio: cos'è e che significa per le indagini; Caso Resinovich, spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana: è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli; Proroga di 90 giorni per le analisi sui reperti legati alla morte di Liliana Resinovich; Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli. Morte Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: indagine verso nuovi sviluppiIl rilevamento del materiale abrasivo sulle scarpe della donna apre nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte e sulle attività del marito. notizie.it Liliana Resinovich, svolta vicina: spunta una traccia sulle scarpeSulle scarpe di Liliana Resinovich sarebbe stata trovata una traccia potenzialmente utile a fare luce sulla sua morte. newsmondo.it Il prossimo 26 giugno i periti incaricati dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante riferiranno in aula sui risultati degli accertamenti eseguiti sui reperti del caso di Liliana Resinovich. La gip ha concesso dunque gli ulteriori 90 giorni richiesti dai tre - facebook.com facebook Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com