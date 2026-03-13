Per colpa di un "mi piace", messo a una foto che circolava sui social e che ritraeva il sindaco Marco Ballarini con un nasino da clown, alcune insegnanti delle scuole di Corbetta rischiano un richiamo ufficiale da parte del dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico territoriale della Lombardia. Probabilmente non la sospensione dal servizio, come auspica Ballarini, ma una “ramanzina“ sì. "Se fossero andati a scuola dei ragazzi con una foto della maestra o del preside con il naso da clown, anche se solo condivisa, cosa sarebbe successo? Quei ragazzi – dice Ballarini – sarebbero stati mandati dal preside. E probabilmente sarebbero stati puniti con un provvedimento di sospensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Like al sindaco-pagliaccio: "Docenti da sospendere"

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