Mattia Focchi commenta i progressi della sua azienda, Life365.eu, in seguito al derby disputato di recente. L'imprenditore ha dichiarato di aver notato segnali positivi, anche se mantiene un atteggiamento determinato, affermando che ci sarà da lottare fino in fondo. La sua presenza nel settore si fa sempre più evidente, mentre l'azienda continua a crescere nel mercato.

"Ho visto segnali positivi". Mattia Focchi si gode il successo della sua Life365.eu nel derby con Cesena, caduta 3-2 al Villa Romiti, e plaude alla prova di Folli e compagne: "Sono partite forte, hanno lottato e sofferto, com’era normale che fosse perché l’ Elettromeccanica Angelini veniva da ottimi risultati, riuscendo a imporsi al quinto set. Che non era affatto scontato portare a casa". Uno e trino Mattia Focchi. Uomo di fiducia della società, il 42enne coach ravennate, subentrato in corsa a Nello Caliendo la cui collaborazione con la Libertas si è interrotta dopo il ko (3-1) in quel di Ostiano contro la Fantini-Folcieri, è chiamato agli straordinari, dovendo dividersi nel triplo ruolo di allenatore della prima squadra nonchè delle formazioni Under 16 e Under 18 biancoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Life365.eu, si sente la cura Focchi: "Ma ci sarà da lottare fino in fondo"

