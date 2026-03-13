Il liceo De Sanctis-Galilei di Manduria ha ottenuto il terzo posto alla gara distrettuale delle Olimpiadi della Matematica. La competizione si è svolta con studenti provenienti da diverse scuole della zona, che si sono sfidati in prove di logica e risoluzione di problemi matematici. La classifica finale ha premiato la scuola con il punteggio più alto, collocando il De Sanctis-Galilei tra le prime tre.

Il terzo posto alla gara distrettuale delle Olimpiadi della Matematica è stato conquistato dal liceo De Sanctis-Galilei di Manduria. La competizione si è svolta il 6 marzo presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto. Sette studenti hanno rappresentato l’istituto, guidati dal docente Cosimo Fornaro. Il risultato conferma la preparazione scientifica del territorio manduriano e la capacità collaborativa dei ragazzi. La squadra vincente e la logica del lavoro in gruppo. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, ma di una costellazione di talenti che hanno lavorato all’unisono per risolvere quesiti complessi. Gli studenti Flavio Buccolieri e Davide Scaglioso provengono dalla classe quinta, mentre Ludovica Brunetti e Marco Banditelli sono studenti del secondo anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo De Sanctis: terzo posto alle Olimpiadi

Articoli correlati

Olimpiadi della Matematica, il liceo De Sanctis-Galilei sul podio nella gara distrettualeLa squadra dell’istituto ha conquistato il terzo posto nella gara distrettuale a squadre che si è svolta venerdì 6 marzo dalle 15 alle 17 presso il...

Leggi anche: Manduria, al Liceo De Sanctis–Galilei il laboratorio sulla moda sostenibile

Una selezione di notizie su Liceo De Sanctis terzo posto alle...

Temi più discussi: Fast Fashion o Futuro? Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria si impara a scegliere una moda sostenibile; Olimpiadi di Matematica, il Battaglini trionfa nella gara di Taranto e vola alle finali nazionali. Le foto; Visioni tra acqua e fuoco, il progetto per gli studenti di Paternò e non solo; Alla Fiera Pessima una Officina sociale per il Terzo Settore.

Salerno, web radio scolastica internazionale: scelto il liceo De SanctisLa voce del liceo De Sanctis rappresenterà Salerno e promuoverà il made in Italy nel mondo. C’è la web scolastica del liceo di via Stanzione nel progetto della nascitura Web Radio Scolastica ... ilmattino.it

Il Liceo De Sanctis dopo gli atti vandalici va avanti con orgoglioIl Liceo classico, linguistico e delle scienze sociali De Sanctis di Trani reagisce dopo gli atti vandalici che ne hanno danneggiato il marciapiede e il portone di ingresso nella notte di Halloween. rainews.it

Un episodio grave ha scosso la comunità scolastica del liceo classico "De Sanctis": 1.300 euro, raccolti dagli studenti delle quinte classi per organizzare il tradizionale pranzo... Leggi l'articolo - facebook.com facebook