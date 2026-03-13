La Liberty Magona di Piombino è ferma a causa di un blocco legale che impedisce il trasferimento di proprietà. La situazione coinvolge direttamente i lavoratori, che si trovano senza stipendi completi a causa delle problematiche burocratiche in corso. La società Trasteel è pronta a intervenire, ma le questioni legali rallentano ogni movimento. La vicenda rimane bloccata in attesa di sviluppi legali e amministrativi.

La situazione della Liberty Magona a Piombino si trova al centro di un blocco burocratico e legale che impedisce il passaggio di proprietà, lasciando i lavoratori senza stipendi completi. Un incontro tecnico tenutosi giovedì 12 marzo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato come l’acquirente Trasteel sia pronto a investire capitali immediati, ma la definizione dell’accordo rimanga bloccata da tatticismi societari e nodi legali irrisolti. I sindacati Fim e Uilm denunciano un atteggiamento ostruzionistico della proprietà attuale, che pur dichiarandosi disponibile a firmare un preliminare, non porta a termine l’accordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberty Magona: Trasteel pronto, ma il blocco legale blocca

Articoli correlati

Porrettana: il blocco totale che blocca i pendolariLa ferrovia Porrettana vive un’impasse operativa che sta trasformando gli spostamenti quotidiani in una vera prova di resistenza deve raggiungere...

Guerra Iran: il blocco aereo blocca i turisti a RomaLa tensione generata dal conflitto in Iran sta già producendo effetti tangibili sul settore alberghiero romano, sebbene i gestori locali sostengano...

Contenuti utili per approfondire Liberty Magona

Argomenti discussi: Liberty Magona, il gioco al massacro della proprietà: Fim e Uilm denunciano lo stallo sulla vendita.

Trasteel accelera per Liberty Magona. Si avvicina il preliminare di venditaSe non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito ... siderweb.com

Liberty Magona: Mimit, acquirente Trasteel conferma piano rilancioImpegno a superare difficolta' per trasferimento proprieta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - Il gruppo industriale svizzero Trasteel ha illustrato le linee guida del piano industriale per ... borsaitaliana.it