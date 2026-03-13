Libero l' italo-venezuelano Dávila | Sono quasi morto grazie a Meloni

Dopo 550 giorni di detenzione, l’italo-venezuelano Williams Dávila è stato rilasciato. L’uomo ha dichiarato di essere stato vicino alla morte durante il suo periodo di prigionia e ha ringraziato pubblicamente la leader politica, senza entrare in dettagli sul motivo del suo rilascio. Ora Dávila è fuori dal carcere e ha parlato della sua esperienza.

Un incubo durato 550 giorni. Ma ora Williams Dávila è finalmente un uomo libero. Il dissidente italo-venezuelano ed ex deputato dell'Assemblea nazionale di Caracas racconta la sua detenzione sotto il regime di Nicolás Maduro: dalle drammatiche fasi dell'arresto fino alle conseguenze sulla sua salute, seriamente compromessa durante la prigionia. Tutto risale a una notte d'agosto di due anni fa, quando il Paese sudamericano era nel pieno del caos per le proteste popolari seguite alle contestatissime elezioni presidenziali. "Quello che mi accadde l'8 agosto 2024 fu l'esecuzione di un crimine contro l'umanità: fui sottoposto a una sparizione forzata", racconta Dávila all'Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Libero l'italo-venezuelano Dávila: "Sono quasi morto, grazie a Meloni" Articoli correlati Leggi anche: Libero il politico italo-venezuelano Williams Dávila: "In mia prigionia isolamento e vessazioni" Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco(Adnkronos) – Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato oggi in Venezuela. Una raccolta di contenuti su Libero l'italo venezuelano D vila Sono... Discussioni sull' argomento Trump-Putin, telefonata di un’ora: colloquio su Iran, Ucraina e Venezuela - L'Italiano; Venezuela, approvata l'amnistia per i prigionieri politici: libero l'alleato di Machado. Libero il politico italo-venezuelano Williams Dávila: In mia prigionia isolamento e vessazioniUn inferno di 550 giorni nelle carceri di Maduro, finalmente concluso. Williams Dávila, dissidente italo-venezuelano ed ex deputato dell'Assemblea nazionale di Caracas, ha raccontato la sua detenzione ... msn.com Venezuela, Dàvila libero dopo 550 giorni: Vi racconto le torture del regime di MaduroUn incubo durato 550 giorni. Ma ora Williams Dávila è finalmente un uomo libero. Il dissidente italo-venezuelano ed ex deputato dell’Assemblea nazionale di Caracas affida all’Adnkronos il racconto del ... adnkronos.com L'Italia apre il dialogo con l’Iran sul libero passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz La smentita da Palazzo Chigi - facebook.com facebook Oggi #Libero e #IlTempo ricchi di notizie. A #sinistra sono ossessionati dalla #Meloni. Novità in #Vaticano: rispedito a casa l’elemosiniere del #Papa che pagava la luce al centro sociale… E la #Storaciata con una raccomandazione a #Gratteri x.com