Libero il politico italo-venezuelano Williams Dávila | In mia prigionia isolamento e vessazioni

Dopo 550 giorni di detenzione nelle carceri di Maduro, il politico italo-venezuelano Williams Dávila è stato rilasciato. Durante il periodo di prigionia, ha parlato di isolamento e vessazioni subite. La sua liberazione segna la fine di un lungo periodo di detenzione per Dávila, che è stato definito dissidente dal governo venezuelano. Ora si trova fuori dal carcere e in libertà.

Un inferno di 550 giorni nelle carceri di Maduro, finalmente concluso. Williams Dávila, dissidente italo-venezuelano ed ex deputato dell'Assemblea nazionale di Caracas, ha raccontato la sua detenzione all'Helicoide, la prigione dei servizi di sicurezza del regime, iniziata poche ore dopo aver rilasciato un'intervista all' Adnkronos. "Quello che mi accadde l’8 agosto 2024 fu l’esecuzione di un crimine contro l’umanità: fui sottoposto a una sparizione forzata", ha detto alla medesima agenzia, spiegando che vennero a prenderlo nel periodo in cui il Paese era nel caos per le proteste popolari scoppiate dopo le contestatissime elezioni presidenziali e che, per giorni, di lui si persero le tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Libero il politico italo-venezuelano Williams Dávila: "In mia prigionia isolamento e vessazioni" Articoli correlati Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco(Adnkronos) – Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato oggi in Venezuela. Venezuela: liberato il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta PachecoÈ stato liberato oggi in Venezuela Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano detenuto come prigioniero politico dal 30... Una raccolta di contenuti su Libero il politico italo venezuelano... Argomenti discussi: I WOULD PREFER NOT TO - Nella TRUMP’S SEASON non ce la fai ad annoiarti!- L'opinione di Francesco Chiucchiurlotto - L'Italiano; Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: Basta prendere un vocabolario... | Libero Quotidiano.it.