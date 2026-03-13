L'IA spazzerà via il potere di donne e intellettuali | la profezia del CEO di Palantir

Il CEO di Palantir ha dichiarato che l’intelligenza artificiale avrà effetti significativi sul mondo del lavoro e sulla distribuzione del potere. Secondo lui, le donne, le intellettuali e chi ha una formazione umanistica vedranno ridursi il loro ruolo economico e politico, mentre la classe operaia potrebbe guadagnare terreno. La previsione si concentra sui cambiamenti che l’IA potrebbe portare a livello sociale e professionale.

Secondo il CEO di Palantir, Alex Karp, l'intelligenza artificiale colpirà duramente chi ha una formazione umanistica, riducendone il peso economico e politico a favore della classe operaia. Una rivoluzione che rischia di penalizzare soprattutto le donne e gli elettori democratici, ridefinendo i ruoli di chi avrà maggiore voce in capitolo nella società di domani.