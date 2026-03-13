L’ex campione del mondo ambasciatore di Erdogan | Mesut Ozil tra i profughi Rohingya

Un ex campione del mondo e attuale ambasciatore di Erdogan si trova in Bangladesh, dove visita un campo profughi Rohingya. Si tratta di Mesut Özil, 37 anni, noto ex calciatore tedesco, che si impegna in una missione umanitaria e diplomatica. Özil ha deciso di visitare la zona per sostenere i profughi e portare attenzione alla loro situazione.

Cosa ci fa un noto ex calciatore professionista in un campo profughi in Bangladesh? Una missione umanitaria, ovviamente, ma anche diplomatica, quella di Mesut Özil, 37enne icona del calcio tedesco e oggi importante testimonial del governo turco. Il 19 febbraio, Özil ha visitato il campo profughi di Kutupalong, vicino a Cox’s Bazar, in Bangladesh. Si tratta del più grande campo profughi al mondo, che ospita circa 750.000 persone di etnia Rohingya, un popolo di religione musulmana originario del Myanmar e da tempo vittima di feroci discriminazioni. A partire dal 2017, quando le violenze delle autorità birmane contro questa comunità si sono intensificate, un gran numero di suoi esponenti è scappato nel vicino Bangladesh. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’ex campione del mondo ambasciatore di Erdogan: Mesut Ozil tra i profughi Rohingya Articoli correlati Scacchi: Magnus Carlsen è ancora Campione del Mondo rapid, Goryachkina vince tra le donne. Lodici risaleMagnus Carlsen, per la sesta volta in carriera, conquista il titolo mondiale rapid. Sir Perugia campione del mondo: il giorno dopo tra festa e i complimenti delle istituzioni. Sedici trofei in dieci anniPerugia, 22 dicembre 2025 – Il giorno dopo la conquista del terzo titolo mondiale, la Sir Perugia ha la consapevolezza di "avere scritto un altro...