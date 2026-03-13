L’ex allenatore della Robur, Mario Beretta, è stato ospite del Siena Club Fedelissimi durante un evento organizzato nella città. La visita ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e appassionati, che hanno potuto ascoltare le sue testimonianze e scambiare qualche parola con lui. L’incontro si è svolto in un ambiente informale, con il tecnico che ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza nel club.

E’ tornato a Siena, l’ex allenatore della Robur, Mario Beretta, ospite del Siena Club Fedelissimi. Ha ripercorso, tra aneddoti e ricordi (dal primo incontro con il presidente De Luca all’intuizione di piazzare Kharja trequartista, dalla vittoria con la Juve, a quella mancata con il Milan) i momenti più significativi della sua esperienza in bianconero, colori a cui è ancora legatissimo. "Siena è Siena, c’è poco da dire – le sue parole –. Forse è la piazza a cui sono più legato, senza nulla togliere alle altre. Ce ne sono un paio a cui sono particolarmente affezionato e una è sicuramente Siena: per le amicizie, per il vissuto, per i risultati e per tanti motivi che mi sono rimasti nel cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ex allenatore. Il tecnico Beretta è stato ospite del Club Fedelissimi

Siena club Fedelissimi. . Ventunesima puntata della terza stagione di "Al Club con la Robur". In diretta dalla sede del Siena Club Fedelissimi Giuseppe Ingrosso intervista Mario Beretta, ex allenatore del Siena. Conduce: Giuseppe Ingrosso Telecamere e coor - facebook.com facebook