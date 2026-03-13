In Europa, è stata approvata una legge che vieta di chiamare “bistecca” i prodotti a base di piante, stabilendo che solo la carne proveniente da animali può usare questo nome. La normativa riguarda sia le etichette sugli scaffali sia le comunicazioni commerciali, con l’obiettivo di tutelare l’uso tradizionale del termine. Gli hamburger vegetali, invece, potranno continuare a essere chiamati così, ma solo se non vengono etichettati come “bistecca”.

Firenze, 13 marzo 2026 – Gli hamburger vegetali potranno continuare a chiamarsi così, ma una ‘ bistecca’ resterà tale solo se proviene da un animale. È il risultato di una lunga battaglia portata avanti da Coldiretti Toscana (e sostenuta dall’europarlamentare Pd, Dario Nardella) per difendere le denominazioni della carne e garantire maggiore trasparenza ai consumatori, culminata nell’accordo di Trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulle modifiche al regolamento dell’Organizzazione comune dei mercati (Ocm). L’intesa rafforza infatti la tutela dei nomi legati alla carne, vietando l’utilizzo di termini come ’carne’, ’bistecca’ o ’pancetta’ per prodotti che non derivano da animali, come quelli ottenuti da colture cellulari o altre imitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Europa protegge la bistecca: “Basta con le imitazioni”

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