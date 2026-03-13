In un momento di forte incertezza legata al conflitto in Medio Oriente, l’esperta di Federconsumatori ha sottolineato come la paura possa influenzare le problematiche economiche. Nel frattempo, ad Amsterdam, il prezzo del gas naturale ha continuato a crescere, raggiungendo 58,39 euro al megawattora e superando i 63 euro in alcuni momenti. La situazione si riflette sul costo delle bollette energetiche.

Con il conflitto in Medio Oriente che paralizza il Golfo Persico è ancora allarme bollette. Come ha fatto sapere Federconsumatori, ad Amsterdam il prezzo del gas continua a salire e ha toccato anche i 58,39 euro al megawattora con picchi oltre i 63 euro. Secondo l’associazione, in assenza del disaccoppiamento tra prezzo del gas e quello dell’elettricità i rincari rischiano di tradursi in un aumento fino a 349 euro annui per famiglia. A commentare la situazione è Filomena Acquafredda, responsabile energia di Federconsumatori Modena. Conflitto e caro bollette. Cosa ci deve preoccupare? "Se pensiamo che febbraio si è chiuso con il prezzo del gas sotto i 40 centesimi al metro cubo, mentre in alcune giornate siamo arrivati a 61 centesimi, la situazione è a dir poco critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esperta di Federconsumatori : "In una situazione così incerta è proprio la paura a creare problemi"

