L' Eredità contestazione clamorosa a Fiamma | Ghigliottina regalata

Venerdì 13 marzo è andata in onda una puntata de L’Eredità condotta da Marco Liorni. Durante la trasmissione, si è verificata una contestazione riguardo alla ghigliottina, con un commento che ha definito il premio come “regalato”. La discussione è avvenuta in diretta, attirando l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente in studio.

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Eleonora, la nuova campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Katia alla undicesima serata, Lorenzo da Firenze, Ambra da Prato, Veronica da Milano, Tommaso da Genova e Fiamma alla quattordicesima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata la solita Fiamma. La nuova super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 18750 euro: il montepremi finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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