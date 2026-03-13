Nel 2030, Leonardo prevede un aumento del 15% nell’utile, con ricavi stimati a 30 miliardi rispetto ai 23,8 miliardi del dicembre scorso. Gli ordini sono cresciuti a 32 miliardi contro i 23,8 del 2025, e l’EBITDA si attesta a 3,59 miliardi, rispetto a 1,75. Questi numeri riflettono un incremento significativo rispetto ai dati precedenti.

Ordini in crescita a 32 miliardi (contro i 23,8 del 2025), ricavi a 30 miliardi (sono stati 23,8 a fine dicembre scorso), Ebita a 3,59 miliardi (rispetto a 1,75), 28.000 assunzioni previste nei prossimi 5 anni, di cui 11.000 in Italia. È un quadro positivo quello che l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, presenta agli operatori finanziari e alla stampa aggiornando al 2030 il piano industriale. La multinazionale italiana chiude il 2025 con l’utile netto a 1,3 miliardi (+15% sul 2024,) e ricavi a quota 19,5 miliardi (+11%) con una proposta di dividendo di 0,63 euro per azione (+21%). Numeri che superano i target del gruppo e fanno volare il titolo in Borsa, dove guadagna fino al 9%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo, l’utile sale del 15%. Ricavi a 30 miliardi nel 2030

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