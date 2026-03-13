Un bambino di nove anni ha rivolto un appello al Parlamento europeo, portando l’attenzione sulla condizione dei pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa. Durante la sessione a Bruxelles, Leo ha parlato alla camera, evidenziando la necessità di cure specifiche. Nel frattempo, l’Andalusia ha approvato un nuovo protocollo per il trattamento di 46 pazienti.

Un bambino di nove anni ha trasformato una richiesta personale in un appello al Parlamento europeo. La sua voce ha scosso l’aula di Bruxelles, portando alla luce la condizione dei pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa. L’intervento ha prodotto un risultato tangibile: le autorità dell’Andalusia hanno annunciato l’acquisto eccezionale della terapia Vyjuvek per il giovane Leo e altri 45 pazienti nella regione. La situazione si colloca nel contesto di malattie rare che spesso rimangono invisibili ai legislatori. Il caso specifico riguarda Leo, residente in Spagna, dove la cura non era ancora accessibile prima di questa decisione regionale. L’annuncio è arrivato direttamente dalla giunta regionale, con una tempistica prevista breve per la disponibilità del farmaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leo parla al Parlamento: l’Andalusia approva la cura per 46

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