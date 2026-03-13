Arriva per la prima volta in Italia, al Teatro Sociale di Como, " L’Empireo ", spettacolo di Lucy Kirkwood con la regia di Serena Sinigaglia. È in programma giovedì 19 marzo alle 20.30: uno spettacolo corale diretto da una regista tra le più apprezzate del teatro italiano, per riflettere sulle tematiche di genere, senza retorica, grazie a un testo avvincente e divertente. Lo spunto è tratto da " The Welkin " della pluripremiata drammaturga inglese Lucy Kirkwood: un testo contemporaneo, ma ambientato nell’Inghilterra rurale del Settecento, che affronta le questioni fondamentali della vita delle donne di ogni epoca. Precisamente nel marzo 1759, quando una giuria di dodici donne è convocata da un giudice che non può giustiziare per omicidio una ragazza perché si dichiara incinta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’Empireo“ di Lucy Kirkwood. Sul palco Arianna Scommegna

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