Lei si distrae un istante lui le sfila il portafoglio dalla borsetta

Qualche giorno fa, in un supermercato di Merano, un uomo di 24 anni ha approfittato di un momento di distrazione di una cliente per impossessarsi del suo portafoglio che aveva nella borsetta. La scena si è svolta in modo rapido, con l’uomo che ha sottratto l’oggetto senza essere immediatamente notato dalla donna. L’episodio ha causato una breve tensione tra i presenti nel negozio.

Ventiquattrenne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. I carabinieri: “Fate attenzione ai vostri effetti personali, specialmente nei luoghi affollati” Momenti di tensione qualche giorno fa in un supermercato di Merano dove un uomo di 24 anni, approfittando di un momento di distrazione di una cliente, le ha sfilato il portafoglio dalla borsetta. Il fatto è stato immediatamente segnalato ai carabinieri del posto che, grazie al sistema di videosorveglianza del negozio, hanno individuato e identificato il presunto responsabile del furto: un cittadino residente nel Vicentino. Secondo quanto emerso dai primi riscontri delle forze dell’ordine, il giovane ha agito dopo che la signora, 64 anni, ha appoggiato la propria borsa sul carrello per prendere alcuni prodotti esposti sugli scaffali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

