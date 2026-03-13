Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha ricordato Evaristo Beccalossi come uno dei suoi primi idoli di infanzia. Infantino ha sottolineato il suo apprezzamento per il talento italiano e la figura di Beccalossi, leggenda dell’Inter. La dichiarazione è stata fatta in un’intervista in cui ha parlato delle sue passioni giovanili e delle figure che lo hanno ispirato nel calcio.

"> Gianni Infantino Ricorda Evaristo Beccalossi Come un Idolo di Infanzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha condiviso con AS un bel ricordo della sua infanzia, rivelando che Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter, è stato uno dei suoi primi idoli. Infantino ha dichiarato: “Lui ci ha fatto sognare e a volte.” Questo riconoscimento di un grande del calcio italiano evidenzia il legame profondo tra i tifosi e i giocatori che hanno segnato la storia del calcio. In vista della preparazione per la Coppa del Mondo 2026, Infantino ha parlato non solo dell’organizzazione del torneo, ma anche della sua passione viscerale per il gioco del calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Leggenda dell’Inter e talento italiano: ‘Uno dei miei primi idoli’

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