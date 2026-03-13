Legalità e senso civico nei territori il comandante della Provinciale Chiariello ospite della manifestazione

Il comandante della Polizia Provinciale è stato ospite di una manifestazione tenutasi ieri, giovedì 12 marzo 2026, nella Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano in Campania. La scuola, la più antica della città, è stata recentemente dedicata alla memoria di Mena Morlando, vittima innocente di camorra. L’evento ha coinvolto studenti e cittadini interessati a temi di legalità e senso civico.

Ieri, giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci in Giugliano in Campania, la scuola più vetusta della “Città della Fiaba” nata circa 100 anni fa e recentemente dedicata alla memoria della vittima innocente di camorra Mena Morlando, ha avuto luogo l’incontro “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”. Evento organizzato dall’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” della medesima Città metropolitana. Ha aperto l’happening con la consueta distinzione la Dirigente Scolastica del “Marconi”, Giuseppina Nugnes, ed ha moderato l’evento Fabiana Liguori, Presidente Regionale dell’A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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