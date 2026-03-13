L'edizione degli Oscar 2026 si presenta come una delle più imprevedibili degli ultimi tempi nelle categorie principali. Per il secondo anno consecutivo, la cerimonia verrà trasmessa su Rai 1, a partire dalle 23. La data e l'orario della diretta sono stati confermati e i dettagli sulla trasmissione sono stati resi noti.

P rima di tutto, dove verranno trasmessi gli Oscar 2026? Per il secondo anno di fila si potranno vedere su Rai 1 a partire dalle 23.30 di domenica 15 marzo (con la diretta del red carpet e poi della show vero e proprio, a partire dall’una; commentati in studio ancora da Alberto Matano e i suoi ospiti ). A Los Angeles il conduttore sarà invece Conan O’Brien. Quali film avrebbero vinto l’Oscar per il miglior casting, se la categoria fosse sempre esistita? X Leggi anche › “I Peccatori” vale 16 nomination agli Oscar? Come quella del 2003, quest’edizione va in scena poco dopo che gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Allora era contro l’Iraq in risposta agli attacchi dell’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'edizione è una delle più imprevedibili di sempre, almeno nella categorie principali

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