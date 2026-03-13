L’eco di guerra in Thailandia | Sempre meno turisti mi sembra di rivivere la primavera Covid del 2020

In Thailandia, l’isola di Koh Lipe registra un calo di turisti durante i mesi di alta stagione, che si estende fino ad aprile. I gestori locali notano che questa diminuzione ricorda la primavera del 2020, quando la pandemia aveva drasticamente ridotto i visitatori. La situazione attuale riporta alla memoria quei periodi di crisi, con un flusso di viaggiatori decisamente inferiore rispetto al passato recente.

Cesena, 13 marzo 2026 – A Koh Lipe, piccola e meravigliosa isola nell’arcipelago thailandese delle Tarutao, vicino al confine malese, i mesi invernali e primaverili (fino all’ultimo scorcio di aprile) rientrano, per definizione, nella cosiddetta ‘alta stagione’. Sarebbero queste, dunque, le settimane ideali per ammirare gli incantevoli lidi di Sunset Beach (Hat Pramong), Sunrise Beach (Hat Chao Ley) e Pattaya Beach e andare alla scoperta di quei fondali in cui, secondo gli studiosi, vive il 25% delle specie di pesci tropicali di tutto il mondo. “Sarebbero”, appunto, se non fosse arrivato anche qui l’eco dei raid che hanno scatenato il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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