Il Lecce si trova in difficoltà a causa dell’assenza di Lobotka e dell’infortunio di Juan Jesus, che ha riportato un affaticamento muscolare. La squadra deve fare i conti con queste assenze mentre si prepara alle prossime partite. La situazione rischia di influenzare la rosa e le scelte dell’allenatore. Per ora, nessun altro dettaglio su eventuali recuperi o sostituzioni.

"> Affaticamento Muscolare per Juan Jesus. Napoli, giovedì 12 marzo 2026 – Il SSC Napoli si prepara ad affrontare il US Lecce in un match che si preannuncia decisivo per il prosieguo della stagione. Ma le notizie che arrivano dallo staff medico della squadra non sono buone. Dopo la conferma che Stanislav Lobotka non sarà disponibile per la gara, un altro problema si aggiunge: Juan Jesus potrebbe non essere in grado di scendere in campo a causa di un affaticamento muscolare. Il difensore brasiliano ha già manifestato un lieve fastidio nella recente partita contro il Torino FC, dove è riuscito a portare a termine la gara senza dover abbandonare il campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce in difficoltà: assente Lobotka, anche Juan Jesus si ferma.

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