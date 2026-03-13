A Lecce, nel 2025, sono stati segnalati venti episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario e all'inizio del 2026 si sono verificati altri due casi. La situazione preoccupa gli operatori sanitari, che si trovano a dover affrontare un aumento di incidenti violenti sul luogo di lavoro. La questione ha portato alla richiesta di un intervento immediato per garantire maggiori misure di sicurezza.

L’Asl di Lecce ha registrato venti episodi di aggressione nel 2025 e già due casi all’inizio del 2026, segnando un peggioramento della sicurezza per il personale sanitario. Per contrastare la violenza fisica e verbale, l’Azienda sanitaria locale ha attivato un piano che combina vigilanza operativa con strategie di comunicazione e supporto psicologico. I dati emersi dalle verifiche interne mostrano una tendenza preoccupante: le aggressioni non sono eventi isolati ma un fenomeno strutturale che minaccia la continuità delle cure. La risposta dell’amministrazione non si limita alla repressione penale, ma punta su un approccio integrato che coinvolge forze di polizia in pensione, tecnologie di allarme rapido e formazione specifica per il personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce: 20 aggressioni nel 2025, piano sicurezza urgente

Articoli correlati

Milano Banlieue, oltre 800 arresti nel 2025 per aggressioni e rapine, 20% commesso da minori, questore Megale: “Stranieri nell'80% dei casi”A Milano si registra una crescente escalation di aggressioni, rapine e violenze sessuali, con un quadro della sicurezza urbana sempre più critico.

Livorno, Logistica nel caos: Sfruttamento, aggressioni e salari da 6 euro. Sindacato chiede intervento urgente.Livorno è scossa da una serie di denunce mosse dall'Unione sindacale di base (Usb) che dipingono un quadro allarmante del settore della logistica...

Tutti gli aggiornamenti su Lecce 20 aggressioni nel 2025 piano...

Temi più discussi: Camici bianchi sotto tiro, Asl risponde alla violenza con dialogo e sicurezza; ASL Lecce. Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, le iniziative in campo; Camici bianchi sotto tiro, Asl risponde alla violenza con dialogo e sicurezza; Asl Lecce contro la violenza sugli operatori sanitari: nuove misure e dati 2025-2026.

Carcere di Lecce, nuova aggressione a Borgo San Nicola: OSAPP denuncia sovraffollamento e carenze di organicoL’OSAPP chiama direttamente in causa il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un tavolo di confronto ... leccesette.it

Lecce, tre uomini trovati con fratture sul ciglio della strada tra Gallipoli e Lido Conchiglie: al via le indaginiLecce, tre uomini trovati feriti tra Gallipoli e Lido Conchiglie con fratture agli arti. I carabinieri indagano sull’ipotesi di aggressione ... affaritaliani.it

CONTE AD UN PASSO DALLA STORIA PUÒ SUCCEDERE CONTRO IL "SUO" LECCE - facebook.com facebook

Camarda neo 18enne, a Lecce un anno perso Prossima stagione fondamentale. La scelta non si può sbagliare x.com