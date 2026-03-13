Le ultime dai campi Thuram partirà titolare Ederson sulla via del ritorno

Le formazioni ufficiali per la partita tra Inter e Atalanta vedranno Thuram in campo dall'inizio, mentre Ederson sta tornando disponibile dopo l'infortunio. Alessandro Bastoni, che nelle ultime sessioni ha svolto lavoro differenziato, potrebbe non essere impiegato, con Carlos Augusto pronto a sostituirlo. La partita si giocherà domani, con le scelte dei club ancora da definire.

L'ex di turno Alessandro Bastoni potrebbe essere il grande assente domani in Inter-Atalanta. Il difensore cremonese anche ieri ha lavorato a parte: difficile possa recuperare, pronto Carlos Augusto. Chivu ritrova però Thuram, assente nel derby per un attacco febbrile. A destra possibile maglia da titolare, in alternativa Luis Henrique, per Dumfries che non parte dal primo minuto dallo scorso 9 novembre contro la Lazio. Sul fronte atalantino sembra sulla via del ritorno Ederson, che ieri ha svolto una seduta parziale con il gruppo, mentre hanno lavorato individualmente De Ketelaere e Raspadori, che potrebbero comunque essere convocati. Dietro invece torna Scalvini.