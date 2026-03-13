Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tre misure per aumentare l’offerta di greggio, tra cui l’incremento della produzione nazionale, lo sblocco di alcune riserve strategiche e la riduzione dei costi di trasporto. Ha condiviso queste decisioni attraverso i social, mostrando un atteggiamento positivo. Le azioni sono state annunciate in un momento di preoccupazione per i prezzi del petrolio.

Il petrolio rappresenta sempre più il nodo che Donald Trump deve sciogliere per risolvere la crisi iraniana. L’altro ieri, il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha annunciato che, a partire dalla prossima settimana, inizierà a sbloccare 172 milioni di barili dalla Strategic petroleum reserve. Nelle stesse ore, il segretario all’Interno americano, Doug Burgum, affermava che le compagnie petrolifere statunitensi avrebbero presto aumentato la produzione. Inoltre, ieri sera, mentre La Verità andava in stampa, l’amministrazione Trump stava considerando di sospendere temporaneamente il Jones act: una mossa che renderebbe meno costoso trasportare greggio e gas tra porti statunitensi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le tre mosse di Trump per liberare il greggio

