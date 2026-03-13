Le ragioni del sì e del no | rivedi lo speciale di Bergamo Tv

Su Bergamo Tv, nel programma condotto da Simona Befani, sono intervenuti il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli e il presidente della Camera penale Enrico Pelillo per discutere delle ragioni del sì e del no. I due hanno espresso le loro opinioni sulla questione affrontata, offrendo punti di vista diversi in un confronto diretto. La trasmissione ha messo in evidenza le posizioni di entrambe le figure su temi legali e giudiziari.

IL DIBATTITO. Ospiti di Simona Befani il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli e il presidente della Camera penale Enrico Pelillo. In studio anche Franco Cattaneo. Questa sera - venerdì 13 marzo - alle 20.15 Bergamo Tv ha proposto uno speciale dedicato al referendum sulla Giustizia, per il quale gli elettori sono chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo prossimi. È possibile rivedere lo speciale a questo link. Ospiti di Simona Befani Maurizio Romanelli, procuratore di Bergamo, ed Enrico Pelillo, presidente della Camera penale; in studio anche Franco Cattaneo, editorialista de L’Eco di Bergamo. Al centro della trasmissione i temi contenuti... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le ragioni del sì e del no: rivedi lo speciale di Bergamo Tv Articoli correlati Riforma della giustizia, le ragioni del Sì e le ragioni del No: confronto di BiesseScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La discussione sarà... Leggi anche: Le ragioni del sì e le ragioni del no: i prossimi eventi in vista del referendum Aggiornamenti e notizie su Le ragioni del sì e del no rivedi lo... Temi più discussi: Le ragioni del sì e del no: rivedi lo speciale di Bergamo Tv; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum giustizia, Giovanni Bachelet a Bergamo e Treviglio: confronto sulle ragioni del no; Bachelet (Comitato per il No): La riforma è come l'Aids. Se la conosci la eviti. Le ragioni del sì e del no: alle 20.15 lo speciale su Bergamo TvIL DIBATTITO. Ospiti di Simona Befani il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli e il presidente della Camera penale Enrico Pelillo. In studio anche Franco Cattaneo. ecodibergamo.it Referendum, successo per il gazebo della Ugl a Bergamo: presente il segretario regionale Maurizio BuonfinoL'attività di sensibilizzazione proseguirà ora in altre province della Lombardia: l'appuntamento bergamasco rappresenta infatti solo una delle tappe di un programma capillare volto a diffondere le rag ... bergamonews.it Questa mattina le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nei garage dei palazzi popolari che si trovano al civico 36 di via Rovelli, a Bergamo, da tempo occupati abusivamente Durante le verifiche, tra l'altro, è stata trovata una persona che dormiva in u - facebook.com facebook Corriere di Bergamo - #Palladino lavora a un' #Atalanta camaleontica x.com