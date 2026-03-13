Le piccole meraviglie della Ciclonica mostra fotografica a Gallipoli

A Gallipoli si tiene una mostra fotografica dedicata alle piccole meraviglie della Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico. L'esposizione presenta venti scatti realizzati dal fotografo Roberto Guido, che catturano dettagli e scorci della ciclovia. L’evento si svolge nel centro della città e invita i visitatori a scoprire gli angoli più suggestivi del percorso attraverso le immagini esposte.

Le piccole meraviglie di Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico, in venti scatti di Roberto Guido. A Gallipoli, nella cornice della sala Ponte del Club Bellavista, si apre la mostra del giornalista e cicloesploratore salentino, ideatore della Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico. La mostra è organizzata all’interno della nuova ciclostorica “Salento De Finibus Terrae Targa Caroli Hotels” che si svolge sabato 14 e domenica 15 marzo tra Gallipoli, Monteroni e Santa Maria di Leuca. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Festa della donna in via Marruota. Mercatino e mostra fotografica

“Raccontare le comunità”. Inaugurazione mostra fotografica collettivaWSP Photography, e` lieta di presentare “Raccontare le Comunità” la mostra fotografica collettiva che inaugurera` sabato 28 febbraio alle ore 18,30...