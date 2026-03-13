Le opposizioni non cedono all’offerta-trappola di Meloni

Le opposizioni non accettano l’offerta di Giorgia Meloni e, fatta eccezione per Carlo Calenda, mostrano diffidenza nei confronti del tavolo proposto. Mentre si discute di crisi internazionale, i rappresentanti delle opposizioni preferiscono mantenere una posizione critica e non si fidano delle proposte del governo. La situazione rimane tesa e senza accordi ufficiali.

Va bene essere informati sulla crisi internazionale ma le opposizioni non si fidano di Giorgia Meloni e diffidano dell’offerta del tavolo Va bene essere informati sulla crisi internazionale ma le opposizioni non si fidano di Giorgia Meloni e, fatta eccezione per Carlo Calenda, diffidano dell’offerta del tavolo. Sebbene i no arrivino con diverse sfumature. Con un atteggiamento meno ostile da Iv e +Europa, un no netto da M5s e Avs e i Dem che mettono sul piatto le condizioni per poter eventualmente andare a vedere. “Al momento – riassume il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani – la disponibilità ad accettare l’invito della premier è arrivata solo da Calenda, gli altri leader continuano ad avere un atteggiamento di contrasto totale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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