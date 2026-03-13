Le Contrade di Siena sono state oggetto di osservazione da parte di diversi protagonisti, tra cui l’ex prefetto Saccone e Erspamer. Tra i ricordi più vividi ci sono le impressioni di Roy Moskowitz, il brucaiolo-americano noto per il suo approccio gentile e ironico. In passato, è stato evidenziato come il suo modo di interagire con il rione rappresentasse un esempio di coinvolgimento e comprensione della tradizione.

Chi non ricorda Roy Moskowitz, il garbato ed ironico brucaiolo-americano, prima abbiamo messo non a caso il rione, che era un esempio di come avvicinarsi, capire e contribuire alla vita dei propri colori. E proprio la Contrada del Bruco offre alla città un interessante incontro domani, 14 marzo (ore 17,30 aula cripta di San Francesco) dal titolo " Visti da fuori ", per dare voce e spazio a chi si è avvicinato al mondo delle Contrade provenendo da fuori. Quindi la Contrada come punto di attenzione e crocevia di interessi: "E’ un progetto ideato da due ex rettori – dice l’attuale rettore Alessandro Benvenuti – Gianni Morelli e Fabio Pacciani e che ho ben accolto per la profondità dell’argomento e la sua forte attualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Contrade viste da fuori Siena. Dall’ex prefetto Saccone a Erspamer

