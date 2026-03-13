Le api entrano in classe progetto dell’Inner Wheel con gli alunni del plesso De Cosmi

Le api sono entrate in classe nell’ambito del progetto dell’Inner Wheel con gli studenti del plesso De Cosmi. L’iniziativa mira a far conoscere il ruolo delle api e la loro importanza per l’ambiente. Durante le attività, i bambini hanno potuto osservare da vicino gli insetti e approfondire le loro caratteristiche. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani sull’importanza della tutela delle api.

Secondo appuntamento dell'iniziativa dedicata all'educazione ambientale: bambini protagonisti di un laboratorio tra biodiversità e degustazione di miele Un viaggio nel mondo delle api per capire quanto siano fondamentali per l'equilibrio della natura. È questo lo spirito del progetto educativo "S.O.S. Api 2.0", promosso dall'Inner Wheel Club di Agrigento e portato questa mattina tra i banchi del plesso De Cosmi dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Durante l'incontro, i bambini sono stati accompagnati dalle socie dell'Inner Wheel e da alcuni esperti in un'attività educativa pensata per avvicinarli al cosiddetto "mondo dorato" delle api. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it