Le api entrano in classe progetto dell’Inner Wheel con gli alunni del plesso De Cosmi

Da agrigentonotizie.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le api sono entrate in classe nell’ambito del progetto dell’Inner Wheel con gli studenti del plesso De Cosmi. L’iniziativa mira a far conoscere il ruolo delle api e la loro importanza per l’ambiente. Durante le attività, i bambini hanno potuto osservare da vicino gli insetti e approfondire le loro caratteristiche. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani sull’importanza della tutela delle api.

Secondo appuntamento dell’iniziativa dedicata all’educazione ambientale: bambini protagonisti di un laboratorio tra biodiversità e degustazione di miele Un viaggio nel mondo delle api per capire quanto siano fondamentali per l’equilibrio della natura. È questo lo spirito del progetto educativo “S.O.S. Api 2.0”, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento e portato questa mattina tra i banchi del plesso De Cosmi dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Durante l’incontro, i bambini sono stati accompagnati dalle socie dell’Inner Wheel e da alcuni esperti in un’attività educativa pensata per avvicinarli al cosiddetto “mondo dorato” delle api. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

