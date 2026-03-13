Le accuse dal docente pedofilo al medico incauto

Un insegnante di inglese condannato per abusi sessuali su studenti di una scuola elementare è stato citato anche davanti alla Corte dei Conti. La Procura ha richiesto una condanna al pagamento di 100mila euro per danni non patrimoniali e di 768 euro come danno indiretto. La vicenda coinvolge anche un medico accusato di comportamenti imprudenti.

Un insegnante di inglese condannato per abusi sessuali su alunni in una scuola elementare è stato citato in giudizio anche davanti alla Corte dei Conti: la Procura ha chiesto la condanna al pagamento non solo del danno non patrimoniale, 100mila euro, ma anche del " danno indiretto ", 768.605 euro, "corrispondente a quanto pagato dal ministero ai genitori delle vittime" come risarimento. È uno dei casi nelle relazioni in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti della Lombardia, presieduta da Vito Tenore. Dipendenti pubblici assenteisti, docenti con lauree false, gravi casi di "colpa medica", come quello di un medico...