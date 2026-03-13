Lazio-Milan il Diavolo cerca continuità e gol all’Olimpico

Il match tra Lazio e Milan si avvicina, con i rossoneri che cercano di mantenere la continuità e di trovare il gol all’Olimpico. La partita si inserisce nel calendario di Serie A e rappresenta un momento importante per il Milan, che punta a rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida è attesa con interesse dagli appassionati, che attendono di vedere in campo le due squadre.

Un nuovo weekend di Serie A è alle porte e Lazio-Milan entra nel vivo dei preparativi per una partita che dovrà confermare la costante pressione rossonera sull’Inter. Nonostante la Lazio non stia passando un bel momento, con forti tensioni tra tifosi e società, Allegri pensa a riproporre la formazione tipo derby. Gimenez è tornato ma non al 100%, ma rimane una buona notizia per ragionare con più margine sulle scelte offensive. Milan, la parola chiave è costanza. La squadra di Allegri si prepara per andare a Roma con qualche certezza in più. Il derby ha dato consapevolezza e speranza nell’agguantare i cugini. Certamente il distacco è ancora leggermente ampio, e in questi casi, bisogna sperare in qualche passo falso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

