Il sistema sanitario del Lazio ha presentato un piano per il triennio 2026-2028, volto a ridurre le attese per le prestazioni sanitarie. Le liste di attesa per alcune procedure hanno superato i limiti stabiliti dalla legge, creando disagi tra i cittadini. La strategia punta a migliorare l’efficienza e a contenere i tempi di attesa, con interventi specifici previsti nel prossimo futuro.

Il sistema sanitario del Lazio si trova di fronte a una sfida strutturale che tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini, con liste d’attesa che per alcune prestazioni hanno superato i limiti di legge. La Regione ha formalizzato un piano d’azione per il biennio 2026-2028 mirato a ridurre le attese per visite cardiologiche, ecografie e esami specialistici critici. I dati aggiornati al 12 marzo 2026 evidenziano come in diverse Asl romane il rispetto dei tempi di garanzia sia drasticamente inferiore al 50% per priorità brevi. La situazione è stata mappata dalla Regione attraverso un monitoraggio puntuale che ha identificato specifiche aree critiche dove i pazienti attendono troppo a lungo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: il piano 2026-28 per fermare le attese sanitarie

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