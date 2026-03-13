La Lazio sta valutando l'acquisto a costo zero di un difensore svizzero in scadenza di contratto con il Valencia. La società biancoceleste sembra interessata a Comert, un giocatore della Liga che potrebbe rafforzare la linea difensiva nel prossimo mercato estivo. La decisione finale potrebbe influenzare il reparto arretrato della squadra.

Il club biancoceleste sta valutando il difensore centrale svizzero in scadenza di contratto con il Valencia La Lazio potrebbe operare una sorta di rivoluzione nel prossimo mercato estivo, soprattutto nel reparto arretrato. Ad oggi soltanto Patric e Provstgaard sembrano sicuri della permanenza, mentre Gila, Romagnoli e Gigot potrebbero partire. A tal proposito c’è un nome nuovo sul taccuino della società capitolina: si tratta di Eray Comert. Eray Comert (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club di Claudio Lotito sta pensando al 28enne difensore centrale svizzero di origini turche per rinforzare il pacchetto difensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, idea a costo zero dalla Liga: piace Comert | ESCLUSIVO

