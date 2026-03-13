Lunedì si conclude il primo progetto del Pnrr dedicato alla riqualificazione delle vecchie carceri. Nell’area di via Borroni, l’ex carcere cittadino è stato restaurato e ora si appresta a essere riqualificato. La fine dei lavori segna un passo importante per la trasformazione dell’edificio, che domenica sarà ufficialmente inaugurato dopo il completamento delle operazioni di ristrutturazione.

La città si prepara a voltare pagina. In via Borroni, l’ex carcere della città si appresta a vivere una nuova vita: domenica sarà inaugurato il primo cantiere del Pnrr a giungere a completamento. I restauri hanno restituito agli spazi interni di questo edificio risalente all’epoca asburgica una dignità rinnovata, trasformandolo in una nuova ala del polo culturale cittadino, che abbraccia Palazzo Cicogna, con biblioteca e museo, e la sala Monaco, ex sala Zappellini. Dopo anni di attese e di lavori interrotti, le vecchie carceri rinascono finalmente a nuova vita, pronte a diventare punto di riferimento culturale per Busto e la Valle Olona. Ma proprio mentre gli operai ultimano i ritocchi all’ex carcere, dall’altro lato di via Borroni il volto della città comincia a cambiare ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori finiti alle vecchie carceri. Il primo cantiere con fondi Pnrr

Articoli correlati

Olbia-Aeroporto, rischio stop lavori e fondi Pnrr: burocrazia frena il cantiere ferroviario e allerta occupazione.Olbia, 12 febbraio 2026 – Un’impasse burocratica minaccia di bloccare la realizzazione della nuova tratta ferroviaria tra Olbia e l’aeroporto Costa...

Fine cantiere lavori del tram a Bologna, ruspe di notte e interventi lampo: si accelera per non perdere i fondi del PnrrBologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram.

Altri aggiornamenti su Lavori finiti

Discussioni sull' argomento Lavori finiti alle vecchie carceri. Il primo cantiere con fondi Pnrr; Pesaro, ecco l’aut aut del Comune per la scuola Frank: lavori finiti il 31 marzo; Addio ai vecchi binari del tram. Il cantiere di Desio apre il 23 marzo.

Via Cavour chiusa a metà: Lavori finiti entro PasquaLunedì inizieranno i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Cavour, con il rifacimento del porfido. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, proseguendo il piano degli interventi che ... ilrestodelcarlino.it

Il candidato civico che si oppone a Saletti: "Lavori al Borselli finiti entro l’anno. Gli attuali servizi vanno mantenuti e arricchiti, raggiungendo le frazioni". . . - facebook.com facebook