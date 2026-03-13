Lavori finiti alle vecchie carceri Il primo cantiere con fondi Pnrr
Lunedì si conclude il primo progetto del Pnrr dedicato alla riqualificazione delle vecchie carceri. Nell’area di via Borroni, l’ex carcere cittadino è stato restaurato e ora si appresta a essere riqualificato. La fine dei lavori segna un passo importante per la trasformazione dell’edificio, che domenica sarà ufficialmente inaugurato dopo il completamento delle operazioni di ristrutturazione.
La città si prepara a voltare pagina. In via Borroni, l’ex carcere della città si appresta a vivere una nuova vita: domenica sarà inaugurato il primo cantiere del Pnrr a giungere a completamento. I restauri hanno restituito agli spazi interni di questo edificio risalente all’epoca asburgica una dignità rinnovata, trasformandolo in una nuova ala del polo culturale cittadino, che abbraccia Palazzo Cicogna, con biblioteca e museo, e la sala Monaco, ex sala Zappellini. Dopo anni di attese e di lavori interrotti, le vecchie carceri rinascono finalmente a nuova vita, pronte a diventare punto di riferimento culturale per Busto e la Valle Olona. Ma proprio mentre gli operai ultimano i ritocchi all’ex carcere, dall’altro lato di via Borroni il volto della città comincia a cambiare ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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