Lavori a Salerno | tre sospensioni idriche in 3 giorni la mappa dei disagi

A Salerno sono previste tre sospensioni dell’acqua nei prossimi tre giorni, con disagi che interesseranno diverse zone della città. Mercoledì 18 marzo l’interruzione avverrà tra le 10 e le 13 in via Rebecca Guarna, altezza civico 5, per lavori di manutenzione. Nei giorni successivi, le sospensioni interesseranno altre strade, causando disagi ai residenti e alle attività locali.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell'esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l'acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l'acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all'utenza interessata.