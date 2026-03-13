Lavoratori irregolari e altre violazioni | scatta multa e chiusura temporanea per due negozi

Due negozi in città sono stati chiusi temporaneamente e multati a seguito di controlli mirati sul rispetto delle norme amministrative, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I servizi di verifica sono stati eseguiti nell’ambito di un’operazione coordinata dal Comitato provinciale, che ha coinvolto le forze dell’ordine e le autorità competenti per garantire il rispetto delle leggi vigenti.

Scatta la chiusura temporanea per due negozi in città. Continuano i mirati servizi di controllo sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, decisi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordinati dalla Questura di Ravenna. Nel corso delle attività ispettive, sempre finalizzate alla verifica di regolarità delle condizioni di esercizio e la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e consumatori, sarebbero state accertate da parte dell’Ispettorato del Lavoro violazioni in ordine alla... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

