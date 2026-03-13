Lavorare ai seggi per il referendum a Milano | come candidarsi e quanto si guadagna

Il Comune di Milano ha aperto le iscrizioni per chi desidera lavorare nei seggi durante il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare come scrutatori o presidenti di seggio. La richiesta deve essere inviata seguendo le indicazioni fornite dagli uffici comunali. La partecipazione è aperta a cittadini italiani e stranieri residenti a Milano.

Il Comune di Milano ha aperto le iscrizioni per chi vuole lavorare nei seggi elettorali durante il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Le candidature riguardano i ruoli di scrutatore e presidente di seggio e devono essere presentate entro il 20 marzo. Qui le informazioni. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Per proporsi è necessario essere cittadini italiani residenti a Milano e aver compiuto la maggiore età. Chi aspira al ruolo di presidente deve essere in possesso del diploma di scuola superiore. Il compenso per i presidenti di seggio è di 149,50 euro, mentre segretari e scrutatori riceveranno 119,60 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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